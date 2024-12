Sinop'ta İşçi Servisi Kazası: 15 Yaralı

Yerel

Bariyerlere çarpan işçi servisi yan yattı: 15 yaralı

SİNOP - Sinop'ta bariyerlere çarpan işçi servisinin yan yattığı kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.45 sıralarında Samsun - Sinop yolu Taşmanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.Y.'nin kullandığı 57 S 4056 plakalı Kıvanç Grup adlı iş yerine personel taşıyan işçi servisi Samsun istikametinden Sinop'a doğru hareket ettiği sırada zeminin ıslak ve kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sol kısmında bulunan bariyerlere çarpan servis çarpmanın etkisiyle savrulup yan yattı. Kaza sonucu servis sürücüsü M.A.Y. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ö.E., H.Y., H.Ş., Y.Y., V.A., F.K., G.Ç., O.A., B.K., Ç.A., M.Ö., R.H., O.K., M.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.