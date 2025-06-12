Sinop'ta İtfaiye Ekipleri Misina Dolanan Güvercinleri Kurtardı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Ayancık ilçesinde boğazına ve ayağına misina dolanan iki güvercin, Ayancık Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar ilçe merkezinde hareket edemeyen bir güvercini fark ederek durumu Ayancık Belediyesi İtfaiye Amirliği'ne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kuşun boğazına ve ayağına misina dolandığını tespit etti. Titiz bir çalışmayla güvercinlerin vücuduna zarar vermeden misinaları kesen ekipler, güvercinleri tekrar doğaya bıraktı.