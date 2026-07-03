Sinop'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlandı

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

Sinop'ta, 1 Temmuz günü hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Kabotaj Kanunu'nun 100. yıl dönümü bugün düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Geleneksel yağlı direğe tırmanma yarışmasında Önder Akkaya, Türk bayrağını alarak üst üste 11. kez şampiyon oldu.

Sinop'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girişinin 100. yılı dolayısıyla çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Aşıklar Sahili'nde düzenlenen kutlamalara il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kapsamında deniz içinde halat çekme, serbest yüzme ve geleneksel yağlı direğe tırmanma yarışmaları gerçekleştirildi. Deniz içi halat çekme yarışmasında Sinop Belediyesi cankurtaranlarından oluşan takım birinciliği elde etti. Kutlamaların en ilgi çeken bölümü olan geleneksel yağlı direğe tırmanma yarışmasında ise Önder Akkaya, direğin ucundaki Türk bayrağını almayı başararak üst üste 11. kez birincilik kürsüsüne çıktı. Son 10 yıldır yarışmayı kazanan Akkaya, bu yılki zaferiyle şampiyonluk serisini sürdürdü ve yarışmanın büyük ödülü olan koçu kazandı.

Etkinliklerin ardından düzenlenen ödül töreninde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren sporcular ile yıl içerisinde düzenlenen kano ve yelken yarışlarında başarı gösteren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.