Sinop’ta kaçak suyla mücadele kararlılıkla sürüyor

Sinop Belediyesi, kent genelinde kamu kaynaklarının korunması ve suyun adil kullanımının sağlanması amacıyla kaçak su kullanımına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin şehrin farklı noktalarında gerçekleştirdiği kontrollerde kaçak su kullanımına karşı titizlikle çalışma yürüttüğü belirtilerek, 2026 Yılı Gelir Ücret Tarifesi'nin 49/8/1 maddesi kapsamında yapılan denetimlerde kaçak su kullandığı tespit edilen kişilere 37 bin 647 TL idari işlem uygulandığı ifade edildi.

Belediye yetkilileri, kaçak su kullanımının hem kamu kaynaklarına zarar verdiğini hem de suyun adil paylaşımını olumsuz etkilediğini vurgulayarak, vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarını istedi.

Öte yandan, kaçak su kullanımına ilişkin ihbarların Sinop Belediyesi'nin 153 İhbar Hattı üzerinden alınmaya devam ettiği, denetimlerin ise kent genelinde kesintisiz sürdürüleceği kaydedildi.