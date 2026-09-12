Sinop\'ta kanalizasyon projesinin temeli 400 milyon liralık krediyle atıldı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un altyapısını güçlendirmek ve kentte yaşam kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirilecek Sinop (Merkez) Kısmi Kanalizasyon Şebeke İnşaatı Projesi için temel atma töreni düzenlendi.

Sinop'un altyapısına yönelik önemli projelerden biri için ilk adım atıldı. Sinop (Merkez) Kısmi Kanalizasyon Şebeke İnşaatı Projesi kapsamında Uğur Mumcu Meydanı'nda temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene Sinop Valisi Mustafa Özarslan, YENİ Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, il protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"BU PROJENİN NİHAİ HEDEFİ YAKLAŞIK 100 MİLYON AVROLUK YATIRIM"

Törende konuşan Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, projenin devlet ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle hayata geçirildiğini söyledi.

Projenin geçmişine ilişkin bilgi veren Gürbüz, çalışmaların 19 Kasım 2024 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ziyaretiyle ivme kazandığını belirtti.

Gürbüz, söz konusu görüşmelerde Sinop'un içme suyu ve kanalizasyon sorunlarının yanı sıra biyolojik arıtma tesisi konusunda da önemli kararlar alındığını ifade etti.

Gelincik ve Korucuk mahallelerinde düşük basınçtan kaynaklanan içme suyu sorunlarının çözümü için kredi tahsis edilmesi yönünde talimat verildiğini aktaran Gürbüz, uzun yıllardır gündemde olan kısmi kanalizasyon hattı projesinin hayata geçirilmesi için de 400 milyon liralık kredi tahsis edildiğini söyledi.

Biyolojik arıtma tesisinin de projenin önemli bir ayağını oluşturduğunu belirten Gürbüz, tesisin dış finansmanla yapılmasının planlandığını ve proje ihalesinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gürbüz, biyolojik arıtma tesisinin projesinin önümüzdeki aylarda tamamlanarak belediyeye teslim edileceğini belirterek, "Bu projenin nihai hedefi yaklaşık 100 milyon avroluk bir projenin başlangıcı" dedi.

"SEÇİMİN ERTESİ GÜNÜ BİTER, HİZMET BAŞLAR"

YENİ Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz de projenin Sinop açısından önemli bir gün olduğunu ifade etti.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün göreve başladığı ilk günlerde dahi kanalizasyon şebeke hattı projesiyle ilgilendiğini anlatan Karadeniz, projenin bugün temel atma aşamasına gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karadeniz, konuşmasında siyasi partiler arasındaki rekabetin seçim dönemleriyle sınırlı kalması gerektiğini belirterek, "Seçimden bir hafta önce olur, 10 gün önce olur. Seçimin ertesi günü biter. Hizmet başlar" ifadelerini kullandı.

Sinop ve ilçelerinin söz konusu olduğu durumlarda siyasi farklılıkların bir kenara bırakılması gerektiğini vurgulayan Karadeniz, vatandaşlara hizmet için herkesin bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

"BÖYLE HİZMETLER BİZLERİ BİR ARAYA GETİRİR"

Sinop Valisi Mustafa Özarslan ise projenin başlangıcının kent için anlamlı ve önemli olduğunu söyledi.

Bu tür yatırımların toplumun farklı kesimlerini ortak bir amaç etrafında buluşturduğunu ifade eden Özarslan, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Özarslan, "Böyle hizmetler bizleri birleştirir, bir araya getirir" diyerek, Sinop için gerçekleştirilen hizmetlerin kentte yaşayan herkes açısından ortak bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Vali Özarslan, vatandaşların acı ve üzüntülerde olduğu gibi mutluluklarda, sevinçlerde ve başarılarda da aynı duyguları paylaşmasının kentlilik bilincinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Sinop'un altyapısının güçlendirilmesini hedefleyen projenin temel atma töreni gerçekleştirildi.