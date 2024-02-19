Sinop\'ta kasaplar, artan maliyetler ve düşen alım gücü nedeniyle zor günler yaşıyor

MUSTAFA USTA
Sinoplu kasap Ayhan Koca, "Eti alamayan bile var. İnsanların alım gücü düştü. 50 liralık kıyma şu an hiçbir şey değil. Sırf arada 50 lira fark var diye kemikli et alıp, eti ayırttırıp kıyma çektiren bile var" dedi. Kasap İbrahim Arslan ise, "Biz bu durumdan memnun değiliz. Kendi sektörümden hiç bir kasap arkadaşımın bundan hoşnut olduğunu sanmıyorum. Çünkü satışı düşüyor. Fiyatlar arttıkça haliyle işlerde düşüyor" diye konuştu.
Sinop'ta kasaplık yapan esnaf son zamanlarda artan maliyetlerden dolayı kar marjlarının düştüğünü ve müşterilerin alım gücünün olmadığını belirtti.
"ET ALAMAYAN BİLE VAR"
Kasap Ayhan Koca, şöyle konuştu:
"Etin şu an ki fiyatı 400 lira. 350 liradan 400 lira oldu. 50 lira zam geldi. Hemen hemen zam geleli 1 buçuk ay oldu. Et alamayan bile var. İnsanların alım gücü düştü. 50 liralık kıyma şuan hiçbir şey değil. Sırf arada 50 lira fark var diye kemikli et alıp, eti ayırttırıp kıyma çektiren bile var. Kemikli etin kilogramı 350 lira, kıymanın kilogramı 400 lira. Aradaki 50 lira farkı çok fazla sanıp da kemikli eti ayırttırıp kıyma çektirenler var. 5 sene önce 5 kilogram kıyma alan insanlar şu anda çok düştü. Senelik gelip memleketlerine dönecekler olan var mesela, onlar bile en fazla 3 kilogram alıyorlar. Onun haricinde fazla alan zaten yok. Bizim kendi müşterimiz de zaten en fazla 2 kilogram alabiliyor. Onun haricinde çok nadir. Biz ekonomik burada sadece kendimizi çeviriyoruz."
"ÇOĞU İNSAN NAKİT OLARAK ALIŞVERİŞ YAPMIYOR"
Kasap İbrahim Arslan ise; "Kar marjlarının düşmemesi için elimizden geleni yapıyoruz ama bu da zamla oluyor haliyle. Besici zam yapıyor, kasap zam yapıyor bu işin sonu böyle gidiyor. Biz bu durumdan memnun değiliz. Kendi sektörümden hiç bir kasap arkadaşımın bundan hoşnut olduğunu sanmıyorum. Çünkü satışı düşüyor. Fiyatlar arttıkça haliyle işler de düşüyor. Müşteriler 3'te 2 kredi kartı ile ödeme yapıyor. Çoğu insan nakit olarak alışveriş yapmıyor. Ben dededen bu işi yapan 3'üncü kuşak kasabım. O günkü şartlarla bugünkü şartlar arasında siyahla beyaz kadar fark var. Biz ticaret yapan, ailemizden öğrendiğimiz kadarıyla günü kurtarmaya çalışan esnafız" dedi.
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