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Sinop'ta kış lastiği denetimi

SİNOP - Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından 'Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması' denetimleri gerçekleştirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timlerince gerçekleştirilen denetimlerde, 01 Aralık-01 Nisan tarihleri arasında karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği kullanımının zorunlu olduğu hatırlatıldı. Sürücülere kış lastiği kullanımı ve araçlarında zincir bulundurma konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, araç lastiklerinin kış lastiği standartlarına uygun olup olmadığı ile lastik diş derinlikleri de detaylı bir şekilde kontrol edildi. Zorunlu dönemlerde kış lastiği kullanmayan sürücülere ise gerekli idari işlemler uygulandı.

Denetimlerde karlı ve buzlu yollarda trafik kazalarının önlenmesi, trafik güvenliğinin artırılması ve sürücülerin kış lastiği kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi hedeflenirken Jandarma ekipleri, trafikte sürekli denetimlerin devam edeceğini ve sürücülerin trafik kurallarına uymaları konusunda hassasiyetle çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.