Sinop\'ta Köpeklerin Ayakkabı Hırsızlığı

Sinop'ta iki köpek girdikleri apartmandan misafirliğe gelen kişinin ayakkabısını çaldı. Köpeklerden birinin adeta gözetleme yaptığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Gülümseten olay, Sinop Yeni Mahalle Akasya Sokak'ta meydana geldi. Beş katlı bir apartmanın dış kapısının açık bırakılmasını fırsat bilen iki sokak köpeği içeri girdi. Hızlıca merdivenleri çıkan köpekler daireye misafirler gelenlerden birinin ayakkabısını aldı. Köpeklerden diğeri o sırada merdivenin başına gelip etrafı kontrol etti. Gülümseten o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ayakkabıyı alan köpekler daha sonra hızlıca çıkış kapısından çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olayı ilk etapta hırsızlık olduğunu düşünen apartman sakinleri, gerçeği kamera kayıtlarına bakınca öğrendi.

Apartman sakinlerinden Ercan Güler, yaptığı açıklamada, "Komşum aradı beni. Ayakkabının olmadığını söyledi. Hırsız çalmış olabileceğini düşünmüş ilk etapta. 'Kamera kayıtlarına bakabilir miyiz?' dedi. Kamera kayıtlarına baktığımızda iki sokak köpeğinin apartmana giriş yaptığını ve bir süre apartmanda kaldıktan sonra ayakkabıyı alıp çıktılarını gördük. Biz de çok şaşırdık. Daha sonra gidip köpekleri bulduk. Ayakkabıda oraya yakın bir bölgedeymiş" dedi. - SİNOP