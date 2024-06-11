Sinop'ta korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

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Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile sağlık personelinin içinde olduğu hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 doktor ve 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

11.06.2024 13:45
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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'ta, otomobil ile sağlık personelinin içinde olduğu hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ikisi doktor dört kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Kaza sabah 08.00 sularında meydana geldi. Sinop'tan Boyabat ilçesine gitmekte olan Ender Çoraklı'nın kullandığı 26 GR 435 plakalı araç, karşı yönden gelen S.B.'nin kullandığı 34 FA 3602 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından sağlık personellerin içinde bulunduğu hafif ticari araçta yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada, 26 GR 435 plakalı araçta bulunan Ender Çoraklı, Dr. Mehmet Turan Yazlak olay yerinde, Dr. Sena Sakin ise kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki Dr. Beyza Nur Çetin ise yaralandı. 34 FA 3602 plakalı araçta bulunan şoför S.B. yaralanırken R.T. hayatını kaybetti.

Kaynak: ANKA

trafik, Sinop, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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