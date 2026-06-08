Sinop'taki Kumkapı Sahili'nde Kaçak Yapıların Yıkımına Başlandı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Belediyesi, Kumkapı Sahili'nde uzun süredir tartışma konusu olan kaçak yapılara yönelik yıkım çalışması başlattı. İlk etapta iki kaçak kulübe yıkılırken, sahilde bulunan bir işletmenin de yıkım kararı kapsamında faaliyet gösterdiği alanı kendi imkanlarıyla tahliye etmeye başladığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop Belediyesi ekipleri Kumkapı Sahili'nde sahil şeridini işgal ettiği belirlenen kaçak yapılara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından ilk aşamada iki kaçak kulübenin yıkımı yapıldı. Sahil boyunca bulunan diğer kaçak yapıların da ilerleyen süreçte kaldırılması planlanıyor.

Sahilde faaliyet gösteren ve kamuoyunda tartışmalara konu olan bir işletme hakkında da yıkım kararı bulunuyor. İşletmenin malzemeleri ve ekipmanları nedeniyle belediye ekiplerinin doğrudan müdahalede bulunmadığı, işletme sahiplerinin alanı kendi imkanlarıyla tahliye etmeye başladığı görüldü.

İşletme çalışanlarının tabela, levha ve çeşitli ekipmanları sökerek taşınmaya hazır hale getirdiği gözlenirken, işletmenin gerekli yasal izinleri almasının ardından başka bir bölgede faaliyetlerine devam edeceği kaydedildi.