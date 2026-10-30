Sinop'ta Kur'an kursu kursiyerlerine koruyucu aile hizmeti tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop'ta Kur'an kursu kursiyerlerine koruyucu aile hizmeti tanıtıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop\'ta Kur\'an kursu kursiyerlerine koruyucu aile hizmeti tanıtıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, koruyucu aile hizmetine ilişkin farkındalık için Kur'an kursu kursiyerleriyle buluştu. Görüşmede hizmetin işleyişi ve başvuru süreçleri anlatılırken çocukların sevgi ve güven dolu aile ortamında büyümesinin önemi vurgulandı.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruyucu aile hizmetinin tanıtılması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla Kur'an kursu kursiyerlerine yönelik bilgilendirme programı düzenlendi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocukların sevgi, güven ve şefkat dolu bir aile ortamında büyümelerine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü koruyucu aile hizmeti tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kur'an kursu kursiyerleriyle bir araya gelen müdürlük görevlileri, koruyucu aile hizmetinin amacı, önemi ve başvuru süreçleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Gerçekleştirilen programda, çeşitli nedenlerle biyolojik ailelerinin yanında bakımları sağlanamayan çocukların, devletin gözetim ve denetimi altında koruyucu aileler tarafından yetiştirilmesinin önemine dikkat çekildi. Koruyucu aile hizmetinin çocukların sağlıklı gelişimlerine ve toplumsal hayata uyum sağlamalarına katkıları ele alındı. Bilgilendirme çalışmasında, koruyucu aile olmanın çocukların hayatında oluşturabileceği olumlu değişimlere vurgu yapıldı. Kursiyerlere, koruyucu aile hizmetinden yararlanabilecek çocuklar, koruyucu aile olmak isteyen kişilerin başvuru süreçleri ve hizmetin işleyişi hakkında bilgiler aktarıldı.

Çocukların aile sıcaklığını hissederek büyümelerinin önemine dikkat çekilen programda, toplumun farklı kesimlerinin koruyucu aile hizmeti konusunda bilinçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İHA
GüncelSinopYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini sevgilisiyle yatakta bastı Çocuklarının gözü önünde öldürdü Eşini sevgilisiyle yatakta bastı! Çocuklarının gözü önünde öldürdü
Beştepe’deki açılışa damga vuran an Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
Alman otomotiv devi, Türkiye’de otomobil üretecek Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek
Altın yatırımcısı şokta Kimse bu kadarını beklemiyordu Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti
Neler yapmış neler Güllü’nün kızı Tuğyan’ın olay görüntüleri Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
12:45
Ne kira ne de gıda fiyatları İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
12:16
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan’dan devraldı
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı
12:08
Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı
Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı
11:37
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada! Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
11:10
İstanbul’da okul önünde silahlı kavga Bekçi, veliyi vurdu
İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu
10:42
TDT Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
TDT Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 12:56:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Sinop'ta Kur'an kursu kursiyerlerine koruyucu aile hizmeti tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android