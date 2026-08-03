Sinop'ta Memnuniyet Oranı Yüzde 96 - Son Dakika
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Sinop'ta Memnuniyet Oranı Yüzde 96

Sinop\'ta Memnuniyet Oranı Yüzde 96
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Sinop Merkez Nüfus Müdürlüğü, Dijital Memnuniyet Anketi'nde yüzde 96 memnuniyet ile zirvede.

Sinop Valiliği'nin yürüttüğü Dijital Memnuniyet Anketi'nin 2026 yılı ilk 6 aylık sonuçları açıklandı. Yüzde 96 memnuniyet oranına ulaşan Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, vatandaş değerlendirmelerinde ilk sırada yer aldı.

Sinop Valiliği tarafından kamu hizmetlerinin kalitesini ölçmek amacıyla sürdürülen Dijital Memnuniyet Anketi'nin 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Anket sonuçlarında, Sinop Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü yüzde 96'lık memnuniyet oranıyla en yüksek değerlendirmeyi alan kurum oldu. 2023 yılında uygulamaya alınan Dijital Memnuniyet Anketi kapsamında, Sinop genelinde hizmet veren 32 kamu kurumunda vatandaşların aldığı hizmetler düzenli olarak değerlendiriliyor. Elde edilen veriler doğrultusunda kamu hizmetlerinin etkinliği ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor. İlk altı aylık sonuçlara göre, vatandaşlardan en yüksek memnuniyet puanını alan Sinop Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, sunduğu hızlı, güler yüzlü ve çözüm odaklı hizmet anlayışıyla listenin zirvesinde yer aldı. Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, elde edilen başarılı sonuçta emeği bulunan Merkez İlçe Nüfus Müdürü ile kurum personeline teşekkür edilerek, vatandaş odaklı hizmet anlayışının kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların Dijital Memnuniyet Anketi aracılığıyla ileteceği görüş, öneri ve şikayetlerin kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde önemli rol oynadığı belirtilerek, ankete katılımın artırılmasının hizmet kalitesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta Memnuniyet Oranı Yüzde 96 - Son Dakika

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