Sinop'ta Mevzuata Aykırı Kulübeler Yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sinop'ta Mevzuata Aykırı Kulübeler Yıkıldı

Haberin Videosunu İzleyin
18.06.2025 18:05  Güncelleme: 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sinop\'ta Mevzuata Aykırı Kulübeler Yıkıldı
Haber Videosu

Sinop'ta mahkeme kararı sonrası mevzuata aykırı olarak yapılan 5 kulübe, Sinop Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım işlemi güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta mevzuata aykırı olarak yapılan 5 kulübe, mahkeme kararının ardından Sinop Belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Bülent Ecevit Caddesi'nde yer alan kulübelerin, yapılan incelemeler sonucu yapı ruhsatı ve imar kurallarına uymadığı belirlendi. Yargı sürecinin tamamlanmasının ardından yıkım kararı kesinleşti. Sabah saatlerinde harekete geçen Sinop Belediyesi ekipleri, belirtilen bölgeye gelerek yıkım çalışmalarını başlattı.

Güvenlik önlemlerinin alındığı yıkım sırasında, yol trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı. Yıkım işleminin sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Kaynak: ANKA

Sinop Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, 3-sayfa, Yargı, Hukuk, Yerel, Yaşam, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Mevzuata Aykırı Kulübeler Yıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borussia Dortmund ve Fluminense yenişemedi Borussia Dortmund ve Fluminense yenişemedi
İsrail’den İran’a yeni saldırı dalgası Savaş uçakları ilk kez Tahran semalarında İsrail'den İran'a yeni saldırı dalgası! Savaş uçakları ilk kez Tahran semalarında
Yeni saldırı dalgası başladı İran’dan İsrail’e Hayfa ve Tel Aviv’i boşaltın çağrısı Yeni saldırı dalgası başladı! İran'dan İsrail'e Hayfa ve Tel Aviv'i boşaltın çağrısı
Trabzonspor’un kardeş kulübü UEFA Konferans Ligi’nden men edildi Trabzonspor'un kardeş kulübü UEFA Konferans Ligi'nden men edildi
Salernitana’ya kötü haber Final maçından sonra 16 futbolcusu zehirlendi Salernitana'ya kötü haber! Final maçından sonra 16 futbolcusu zehirlendi
KKTC, Doğu Akdeniz’de kilit rolde: Avrupa’nın maliyetleri Türkiye ile yarı yarıya inebilir KKTC, Doğu Akdeniz'de kilit rolde: Avrupa'nın maliyetleri Türkiye ile yarı yarıya inebilir
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka’yı serinin ilk maçında 18 sayı farkla devirdi Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı serinin ilk maçında 18 sayı farkla devirdi
Xabi Alonso’nun Arda Güler şaşkınlığı Gözlerine inanamadı Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı
İran: İsrail’e ait bir F-35 düşürüldü, pilotu yakalandı İran: İsrail'e ait bir F-35 düşürüldü, pilotu yakalandı
Leeds United’dan Semih Kılıçsoy için ağızları açık bırakacak teklif Leeds United'dan Semih Kılıçsoy için ağızları açık bırakacak teklif
Süper Lig’in unutulmaz ismi Ahmet İlhan Özek’ten sürpriz imza Süper Lig'in unutulmaz ismi Ahmet İlhan Özek'ten sürpriz imza

17:31
ABD, İran’la savaşa giriyor mu Trump’tan endişelendiren yanıt
ABD, İran'la savaşa giriyor mu? Trump'tan endişelendiren yanıt
17:15
Bakan Yerlikaya, tatil beldelerindeki skandal görüntüler için düğmeye bastı
Bakan Yerlikaya, tatil beldelerindeki skandal görüntüler için düğmeye bastı
16:40
Böyle baba olmaz olsun Görüntüyü izleyenler dehşete düştü
Böyle baba olmaz olsun! Görüntüyü izleyenler dehşete düştü
15:53
İsrail’den Tahran’a yeni saldırı Askeri hedefler vuruluyor
İsrail'den Tahran'a yeni saldırı! Askeri hedefler vuruluyor
15:43
Hiç umulmadık ülkeden İran’a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
08:42
Deprem profesörü villasına kaçak kat çıkmış Önce yıktı, sonra ilçeyi terk etti
Deprem profesörü villasına kaçak kat çıkmış! Önce yıktı, sonra ilçeyi terk etti
08:41
Yıllar sonra aynı karede Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin’den sürpriz buluşma
Yıllar sonra aynı karede! Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin'den sürpriz buluşma
07:56
Netanyahu, savaş korkusu yaşayan İsraillilerin ülkeden çıkışını yasakladı
Netanyahu, savaş korkusu yaşayan İsraillilerin ülkeden çıkışını yasakladı
07:09
İsrail-İran savaşında 6. gün Trump’ın tehdidine Hamaney’den olay yanıt
İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt
00:40
İsrail’in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
İsrail'in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
00:08
“Bu gece sürpriz yaşanacak“ diyen İran, saldırıya geçti
"Bu gece sürpriz yaşanacak" diyen İran, saldırıya geçti
23:56
İran’ın devrik lideri Pehlevi’nin oğlundan “ayaklanma“ çağrısı
İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan "ayaklanma" çağrısı
23:35
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka maçında yöneticiler arasında gerilim
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka maçında yöneticiler arasında gerilim
23:27
Gözler Trump’ın kararında ABD’nin savaşa girmesi an meselesi
Gözler Trump'ın kararında! ABD'nin savaşa girmesi an meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2025 18:46:19. #7.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta Mevzuata Aykırı Kulübeler Yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.