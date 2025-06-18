Sinop\'ta Mevzuata Aykırı Kulübeler Yıkıldı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta mevzuata aykırı olarak yapılan 5 kulübe, mahkeme kararının ardından Sinop Belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Bülent Ecevit Caddesi'nde yer alan kulübelerin, yapılan incelemeler sonucu yapı ruhsatı ve imar kurallarına uymadığı belirlendi. Yargı sürecinin tamamlanmasının ardından yıkım kararı kesinleşti. Sabah saatlerinde harekete geçen Sinop Belediyesi ekipleri, belirtilen bölgeye gelerek yıkım çalışmalarını başlattı.

Güvenlik önlemlerinin alındığı yıkım sırasında, yol trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı. Yıkım işleminin sorunsuz bir şekilde tamamlandı.