Sinop'ta okulun çatısına yuvalanan arılar güvenle kovana taşındı
Sinop'un Ayancık ilçesinde bir lisenin çatısında toplanan binlerce arı, itfaiye ekipleri ve uzman arıcının çalışmasıyla zarar görmeden kovana alındı.
Haber: Mustafa USTA
(SİNOP) - Sinop'un Ayancık ilçesinde bir lisenin çatısında toplanan binlerce arı, itfaiye ekipleri ve uzman arıcının çalışmasıyla zarar görmeden kovana alındı.
Ayancık Şehit Ahmet Can Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin çatı kısmında yoğun arı hareketliliği görülmesi üzerine durum Ayancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine okula gelen itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı. Çatıdaki arıların alınması için bölgeye uzman arıcı Hüseyin Yılmaz da çağrıldı.
İtfaiye ekipleri, merdivenli araçla çatıya ulaşırken Yılmaz da arıların bulunduğu bölgede çalışma yaptı. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu çatıda toplanan binlerce arı zarar görmeden özel kovana aktarıldı.
Çalışmayla okul çevresinde oluşabilecek riskin önüne geçilirken, arıların da güvenli bir ortama taşınması sağlandı.
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