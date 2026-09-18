Sinop'ta orman personeline Dikmen Deposu'nda Orkod eğitimi verildi - Son Dakika
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Sinop'ta orman personeline Dikmen Deposu'nda Orkod eğitimi verildi

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Sinop\'ta orman personeline Dikmen Deposu\'nda Orkod eğitimi verildi
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Sinop Orman Bölge Müdürlüğü, orman işletme şefleri ve orman muhafaza memurlarına yönelik Orkod eğitimi düzenledi. Gerze Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Dikmen Orman İşletme Şefliği Dikmen Deposu'ndaki eğitimde, uygulamanın sahada doğru kullanımı ve teknik sorunlara çözüm yolları ele alındı.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan orman işletme şefleri ve orman muhafaza memurlarına yönelik Orkod eğitimi düzenlendi.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman işletme şefleri ve orman muhafaza memurlarına yönelik Orkod eğitimi gerçekleştirildi.

Gerze Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Dikmen Orman İşletme Şefliği Dikmen Deposu'nda düzenlenen eğitimde, Orkod uygulamasının sahada doğru ve etkin şekilde kullanılması konusunda personele bilgi verildi.

Programda ayrıca el terminallerinin daha verimli kullanılması, farklı birimler arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi ve uygulama sırasında karşılaşılabilecek teknik sorunlara yönelik çözüm yolları değerlendirildi. Teorik anlatımların yanı sıra saha uygulamalarına da yer verilen eğitimde, personelin karşılaştığı sorunlar üzerinden değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: İHA
ÇevreYerelGerzeSinopDoğaSon Dakika

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