Sinop'ta, Tvf Plaj Voleybolu Bioderma Pro Beach Tour Grand Slam Sinop Belediyesi Etabı - Son Dakika
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Sinop'ta, Tvf Plaj Voleybolu Bioderma Pro Beach Tour Grand Slam Sinop Belediyesi Etabı

26.06.2026 23:32  Güncelleme: 00:32
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Türkiye Voleybol Federasyonu ve Sinop Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen TVF Plaj Voleybolu Bioderma Pro Beach Tour Grand Slam Sinop Belediyesi Etabı, 2-5 Temmuz'da Sinop Kumkapı'da yapılacak. 24 erkek ve 15 kadın takımının mücadele edeceği turnuva, ulusal ve uluslararası platformlarda canlı yayınlanacak.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Sinop Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek TVF Plaj Voleybolu Bioderma Pro Beach Tour Grand Slam Sinop Belediyesi Etabı, 2-5 Temmuz tarihleri arasında Sinop Merkez Kumkapı mevkisinde gerçekleştirilecek. Organizasyonda 24 erkek ve 15 kadın takımı mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybol Kurul Üyesi Murat Bostan, organizasyonun 2014 yılında başladığını belirterek, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden büyüyerek devam ettiğini söyledi.

Bu yıl turnuvanın Grand Slam seviyesine yükseltildiğini ifade eden Bostan, "Önümüzdeki yıl için FIVB'nin uluslararası organizasyonlarından biri olan Future turnuvasını Sinop'a kazandırdık. Bu organizasyon Avrupa ve dünya turunun bir ayağı niteliğinde. İlerleyen yıllarda Challenge ve Elite16 gibi daha üst düzey organizasyonlara da ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bunun için kentte beş yıldızlı otel yatırımlarının da önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ise organizasyonun tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Kumkapı mevkisinde düzenlenmesinin kentin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Turnuvaya bu yıl önceki yıllara göre daha fazla ilgi gösterildiğini belirten Gürbüz, organizasyona 24 erkek ve 15 kadın takımının başvurduğunu, statü gereği erkeklerde ana tabloya kalacak 16 takımın 2 Temmuz'da oynanacak eleme maçlarıyla belirleneceğini, ana tablo karşılaşmalarının ise 3-5 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını kaydetti.

Turnuvada erkeklerde İran ve İrlanda'dan, kadınlarda ise Rusya'dan iki ve Fransa'dan bir takımın mücadele edeceğini aktaran Gürbüz, organizasyonda 10 hakem ile 12 federasyon görevlisinin görev yapacağını bildirdi.

Geçen yıl düzenlenen organizasyona göre bu yıl bir üst kategori olan Grand Slam seviyesinde müsabakaların gerçekleştirileceğini ifade eden Gürbüz, "Her yıl organizasyonun seviyesini yükseltiyoruz. Hedefimiz profesyonel bir organizasyon gerçekleştirerek ilerleyen süreçte Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak. Bu hem Sinop hem de Türkiye açısından büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Kentin uluslararası spor organizasyonlarının önemli merkezlerinden biri haline gelmesini hedeflediklerini vurgulayan Gürbüz, turnuvanın sadece sportif değil, turizm ve ekonomi açısından da önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Müsabakaların canlı yayınlanacağını açıklayan Gürbüz, "Karşılaşmalar ulusal ve uluslararası platformlarda canlı yayınlanacak. Böylece milyonlarca kişi hem organizasyonu hem de Sinop'un doğal güzelliklerini, plajlarını ve tarihi dokusunu izleme fırsatı bulacak." ifadelerini kullandı.

Fikstür çekiminin 2 Temmuz akşamı eleme maçlarının ardından yapılacağını belirten Gürbüz, karşılaşmaların her gün saat 10.00'da başlayacağını ve gece 23.00'e kadar devam edeceğini söyledi.

Gürbüz, "Bu organizasyon yalnızca bir spor etkinliği değil; kentimizin tanıtımına, turizmine, ekonomisine ve gençlerin spora olan ilgisinin artırılmasına önemli katkılar sağlayacak." dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta, Tvf Plaj Voleybolu Bioderma Pro Beach Tour Grand Slam Sinop Belediyesi Etabı - Son Dakika

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