Sinop'ta Romantik Evlilik Teklifi
Sinop'ta Romantik Evlilik Teklifi

25.05.2026 13:01
Sinop İnceburun'da genç bir çift, hırçın dalgalar arasında evlilik teklifi gerçekleştirerek anı ölümsüzleştirdi.

Türkiye'nin en kuzey noktası olan Sinop İnceburun, bu kez hırçın dalgalarıyla değil, filmleri aratmayacak romantik bir evlilik teklifiyle yankılandı. Hafta sonu gezisi için kente gelen genç çiftin hayatı, yarımadanın en uç noktasında değişti.

Dalgaların ve rüzgarın sesinde "Evet" yankılandı

İzmir'de yaşayan ve bir süredir birlikteliklerini sürdüren Melih Çelik ve Tuvana Eroktay çifti, Karadeniz turunun Sinop durağında tarihi İnceburun Feneri'ni ziyaret etti. Denizden metrelerce yükseklikteki dik kayalıkların üzerinde, hırçın Karadeniz dalgalarının ve rüzgarın eşlik ettiği yürüyüş sırasında, genç adam önceden hazırladığı sürpriz planı devreye soktu.

Türkiye'nin en kuzey ucunda, aniden tek dizinin üzerine çöken Melih Çelik, cebinden çıkardığı tektaş yüzükle Tuvana Eroktay'a evlilik teklifinde bulundu. Şaşkınlığını gizleyemeyen genç kadının mutluluk gözyaşları içinde verdiği "Evet" cevabı, rüzgarın seslerine karıştı.

"Aşkımızı Türkiye'nin en uç noktasına taşımak istedim"

Sürpriz teklifi uzun süredir planladığını belirten damat adayı Melih Çelik, İnceburun'u seçme nedenini şu sözlerle aktardı:

"İlişkimizin bizim için ne kadar eşsiz ve sınır tanımaz olduğunu göstermek istedim. Türkiye'nin coğrafi olarak en uç, en kuzey noktası olan İnceburun bunun için en doğru semboldü. Burası hem doğasıyla etkileyici hem de feneriyle yol gösterici. Hayat yolculuğumuzda da birbirimize hep böyle rehber olmayı diliyorum."

Mutluluktan konuşmakta güçlük çeken gelin adayı Tuana Eroktay ise, "Sıradan bir gezi rotası olduğunu düşünerek gelmiştim. Türkiye'nin en kuzeyinde, böyle muazzam bir doğanın ortasında bu teklifi almak hayatım boyunca unutamayacağım bir anı oldu" diyerek duygularını dile getirdi.

Ziyaretçilerden alkış tufanı

O sırada bölgede bulunan diğer yerli ve yabancı turistler de bu romantik ana kayıtsız kalmadı. Genç çiftin "Evet" yanıtının ardından İnceburun'u dolduran ziyaretçiler, çifti uzun süre alkışlayarak tebrik etti. Karadeniz'in etkileyici manzarası eşliğinde bu an, unutulmaz bir hatıraya dönüştü. - SİNOP

Kaynak: İHA

