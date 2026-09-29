Sinop'ta sağanak nedeniyle Gelincik Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklar gölete döndü - Son Dakika
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Sinop'ta sağanak nedeniyle Gelincik Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklar gölete döndü

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Sinop\'ta sağanak nedeniyle Gelincik Mahallesi\'ndeki cadde ve sokaklar gölete döndü
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Sinop'ta gece başlayıp sabaha kadar süren sağanak kentte hayatı olumsuz etkiledi. Gelincik Mahallesi'nde biriken yağmur suları cadde ve sokakları gölete çevirdi, sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti; yetkililer tedbirli olunmasını istedi.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren sağanak kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece boyunca aralıksız yağmaya devam eden kuvvetli sağanak, sabah saatlerinde ulaşımda aksamalara yol açtı. Güne yağmurla uyanan ve işe veya okula gitmek için yola çıkan Sinoplular, caddelerde biriken yoğun su kütleleri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Sağanağın en fazla olumsuzluğa yol açtığı noktalardan olan Gelincik Mahallesi'nde, gece boyu biriken yağmur suları cadde ve sokakları adeta gölete çevirdi. Sürücüler suyla kaplanan yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Yetkililer olası su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları ve yetkilileri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Sinop'ta sağanak nedeniyle Gelincik Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklar gölete döndü - Son Dakika
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