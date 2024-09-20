Sinop\'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Sinop'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

SİNOP - Sinop'ta etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına yol açarken sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı.

Sinop'ta etkili olan sağanak yağış, şehir genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle meydana gelen su birikintileri hem sürücüler hem de yayalar için zor anlar yaşattı. Su birikintileri şehrin birçok mahallesinde meydana gelirken, özellikle Kaleyazısı Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı. Rögar kapakları ve birçok bölgede su taşkınları meydana geldi.