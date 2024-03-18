Sinop'ta şehit yakınları ve gaziler için iftar yemeği düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta şehit yakınları ve gaziler için iftar yemeği düzenlendi

Sinop\'ta şehit yakınları ve gaziler için iftar yemeği düzenlendi

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler için iftar yemeği düzenlendi. İlçe Kaymakamı Safa Kahraman ve daire amirleri, programda hazır bulundu ve şehitleri rahmetle anarak gazilere uzun ömürler diledi.

18.03.2024 21:19
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Sinop'un Türkeli ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler için iftar yemeği düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü münasebetiyle kaymakamlık tarafından düzenlenen iftar programında, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman ve daire amirleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Programda konuşma yapan İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, "Bu zamana kadar bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, siz kıymetli ailelerimizin yetiştirdiği evlatlar sayesindedir. Bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Aramızda olan gazilerimize de hayırlı uzun ömürler diliyorum" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

18 Mart, Türkeli, Sinop, Yerel, Son Dakika

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