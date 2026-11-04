Sinop\'ta TAMP sağlık tatbikatı hazırlık toplantısı İl Sağlık Müdürlüğünce yapıldı

Sinop'ta Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu Operasyon Planı Masa Başı Tatbikatı hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıya, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Vekili Uzm. Dr. Pelin Ünaldı başkanlık etti. Toplantıda paydaş kurumların temsilcileri de yer aldı. ATT İbrahim Erşahin'in sunumuyla gerçekleştirilen toplantıda, olası afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin koordinasyonu, kurumlar arası iş birliği ve planlanan tatbikat sürecine yönelik hazırlıklar ele alındı.

Toplantıda, afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi, kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve müdahale süreçlerinin değerlendirilmesine yönelik konular üzerinde duruldu.