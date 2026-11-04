Sinop'ta TAMP sağlık tatbikatı hazırlık toplantısı İl Sağlık Müdürlüğünce yapıldı - Son Dakika
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Sinop'ta TAMP sağlık tatbikatı hazırlık toplantısı İl Sağlık Müdürlüğünce yapıldı

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Sinop\'ta TAMP sağlık tatbikatı hazırlık toplantısı İl Sağlık Müdürlüğünce yapıldı
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Sinop İl Sağlık Müdürlüğü, TAMP kapsamında sağlık tatbikatı için hazırlık toplantısı düzenledi. Paydaş kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin koordinasyonu ile tatbikat süreci ele alındı.

Sinop'ta Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu Operasyon Planı Masa Başı Tatbikatı hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıya, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Vekili Uzm. Dr. Pelin Ünaldı başkanlık etti. Toplantıda paydaş kurumların temsilcileri de yer aldı. ATT İbrahim Erşahin'in sunumuyla gerçekleştirilen toplantıda, olası afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin koordinasyonu, kurumlar arası iş birliği ve planlanan tatbikat sürecine yönelik hazırlıklar ele alındı.

Toplantıda, afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi, kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve müdahale süreçlerinin değerlendirilmesine yönelik konular üzerinde duruldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sinop'ta TAMP sağlık tatbikatı hazırlık toplantısı İl Sağlık Müdürlüğünce yapıldı - Son Dakika
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