Sinop\'ta Tarihi Zeytinlik Parkı\'ndaki Aydınlatmalar Tahrip Edildi

Sinop'un Gerze ilçesinde Tarihi Zeytinlik Parkı Millet Bahçesi'nin ikinci etabında bulunan aydınlatmalar tahrip edildi.

Tarihi Zeytinlik Parkı Millet Bahçesi'nin ikinci etabında parktaki aydınlatma sisteminin kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip edildiği bildirildi. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen Gerze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile ve teknik ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan kontroller sonucunda, parkın çeşitli noktalarındaki elektrik direklerinin ve aydınlatmaların zarar gördüğü tespit edildi. Olayın ardından bölgedeki elektrikler güvenlik amacıyla kesilirken, sorumluların tespiti için güvenlik kameralarının detaylı şekilde incelenmeye başlandığı bildirildi.

Gerze Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Gerze Tarihi Zeytinlik Parkı Millet Bahçesi'nin ikinci etabında bulunan aydınlatmaların kendini bilmez şahıs ve şahıslarca kırıldığı tespit edilmiştir. Bölgede güvenlik amacıyla elektrikler kesilmiş olup, bu terbiyesizliği yapan kişi ve kişilerin tespiti için güvenlik kamerası görüntülerinin en ince ayrıntısına kadar detaylıca izlenmeye başlandığını belirtmek isteriz. Hiç şüpheniz olmasın ki bu terbiyesizliği yapanlar hakkında kamu malına zarar vermekten en ağır şekilde ceza almaları için girişimlerimizin başladığını tüm vatandaşlarımıza ve kamuoyuna bildiririz" ifadelerine yer verildi. - SİNOP