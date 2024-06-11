Sinop'ta trafik kazasında hayatını kaybeden doktor için tören düzenlendi

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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Dr. Sena Sakin için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.

Doktor Sena Sakin'in cenazesi, Türk Bayrağı ile sarılı tabutla Başhekimlik binası önüne getirildi. Doktor Sakin için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Sinop İl Müftülüğü personeli tarafından Kur'an'ı Kerim okundu. Daha sonra Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş, merhum doktorlar ve kazada hayatını kaybeden vatandaş için helallik istedi.

Dr. Sakin'in cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'ya gönderileceği belirtildi.