Sinop\'ta vatandaşlar geçim sıkıntısına dikkat çekti, kiralar 25-30 bin lirayı buldu

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta vatandaşlar, hayat pahalılığı ve artan enflasyon nedeniyle kira, gıda ve temel ihtiyaçlara erişimde yaşadıkları zorluklara dikkat çekti. Yurttaşlar, artan yaşam maliyetlerinin alım güçlerini düşürdüğünü ve geçim koşullarını her geçen gün zorlaştırdığını ifade etti.

Sinop'ta vatandaşlar, hayat pahalılığı ve artan yaşam maliyetlerinden yakındı. Bülent Küçük, giderlere yetişemediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Pazara, alışverişe yetişemiyoruz gerçekten. Bugün bir öğrencinin ev kirasına baktık inanılır gibi değil. 25-30 bin liradan aşağı ev kirası yok. Asgari ücretli çalışan insanların bunu ödeme şansları da yok. Gerçekten çok korkunç bir pahalılık var. İnsan yaşam koşullarını kesinlikle etkiliyor. Neredeyse insanlar açlık sınırın altında bile yaşamaya başladılar. İnsanların alım gücü çok düştü. Hatta hala çöp konteynerlerinde yiyecek toplayan insanlar var. Pazar artıklarını toplayan insanlar var. Bundan öteye söylenecek bir şey yok ki. İnsanlar çöpten besleniyorlar. Bu korkunç hayat pahalılığı giderilmezse önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle sürdürülemez bir yoksulluk, sürdürülemez bir açlık devam edecek."

Zeki Karataş ise "Özellikle memur emeklilerinin memurlarla birlikte yapılan toplu sözleşmelerden kaynaklı hakları olan seyyanen zammı 2023'ten bu yana siyasal iktidar vermiyor ve bu memur çalışanları üzerinde o günden bugüne toplamda 625 bin lira kadar bir para devlet tarafından gasbedilmiş durumda. Bu özellikle memur emeklilerini zor duruma sokmaya çalışıyor. Sokuyor zaten. Kök maaş aldatmacası altında sefalete sürükleniyor. Hayat o nedenle zor."

"HAYAT PAHALILIĞI ORTADAN KALKMADIĞI SÜRECE TÜRKİYE'DE ENFLASYON SORUNU BİTMEZ"

Muzaffer Gençdoğan da şunları dile getirdi:

"Hayat pahalılığıyla enflasyonu topluma yedirmeye çalışıyorlar. Bu doğru bir şey değil. Evet pahalılık, fiyat artışları, artık başta emekliler olmak üzere hiç kimsenin, altından kalkacağı bir durum değil. Halbuki enflasyon dediğimiz matematiksel hesaplama masa başında yapılan anketler sonucu yapılan bir işlem. Dolayısıyla başa dönersek hayat pahalılığı ortadan kalkmadığı sürece Türkiye'de enflasyon sorunu bitmez, bitmeyecektir."

"HAYAT PAHALILIĞI VE ENFLASYON HEPİMİZİN BELİNİ BÜKÜYOR"

Şükrü Demirel ise "Bu ülkede yoksulluk sınırının altında, açlık sınırının altında yaşayan insanlar var. Bu nedenle hayat çok pahalı. Enflasyon o kadar yüksek ki, her gün benzinlikte tabelalar değişiyor. Bu ülkede her gün gündem değişiyor. Bu hafta bir kalktık, ya milyarlarca lira birkaç kişinin cebine akmış fonlardan. Bu nasıl bir ülke ya? Milyarlarca lira. Hiç mi takip etmezsiniz? Borsanız dibe vurmuş bütün dünya ülkeleri size gülüyor. Artık ülke batak noktasında. Tabii ki bu işin sorumlusu siyasi iktidardır. Gereğini mutlaka yapmalıdır. Yapacak mı? Hayır. Hayat pahalılığı ve enflasyon hepimizin belini büküyor" şeklinde konuştu