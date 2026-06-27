Sinop'ta Yaban Hayatı İzleme

(SİNOP) - Sinop'un Erfelek ilçesinde yaban hayatını izlemek amacıyla yerleştirilen fotokapanlar, ormanlık alanda yiyecek arayan sansarları görüntüledi. Gece saatlerinde kaydedilen görüntüler, bölgedeki biyoçeşitliliği gözler önüne serdi.

Sinop'un Erfelek ilçesi Gümüşsuyu köyünde, yaban hayatı izleme çalışmaları kapsamında yerleştirilen fotokapanlara gece saatlerinde yiyecek arayan sansarlar yansıdı.

Ormanlık alanlarda kurulan fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatı ortaya çıkarmaya devam ediyor. Genellikle insan yerleşimlerinden uzak, sarp ve ormanlık alanları tercih eden sansarlar, Gümüşsuyu köyü çevresinde görüntülendi.

Karanlıkta parlayan gözleriyle çevreyi kontrol eden sansarlar, bir süre fotokapanın önünde hareket ettikten sonra ormanın derinliklerine doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

Kaydedilen görüntüler, Sinop'taki biyoçeşitliliğin zenginliğini ve yaban hayatının canlılığını bir kez daha ortaya koydu.