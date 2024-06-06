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Sinop'ta 2 ev, 2 ambar ve 1 çatı alevlere teslim oldu

SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen yangında 2 ev, 2 ambar ve 1 çatı alevlere teslim oldu.

Yangın, gece saatlerinde Boyabat ilçesi Günpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın büyüyerek etrafta bulunan evlere ve ambara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Yapılan çalışmalar sonucu yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapıldı. Yangında 2 ev, 2 ambar ve 1 çatı kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.