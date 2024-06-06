Sinop'ta 2 ev, 2 ambar ve 1 çatı alevlere teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sinop'ta 2 ev, 2 ambar ve 1 çatı alevlere teslim oldu

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen yangında 2 ev, 2 ambar ve 1 çatı kullanılamaz hale geldi. Yangın, gece saatlerinde Günpınar köyünde çıktı ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

06.06.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta 2 ev, 2 ambar ve 1 çatı alevlere teslim oldu

SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen yangında 2 ev, 2 ambar ve 1 çatı alevlere teslim oldu.

Yangın, gece saatlerinde Boyabat ilçesi Günpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın büyüyerek etrafta bulunan evlere ve ambara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Yapılan çalışmalar sonucu yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapıldı. Yangında 2 ev, 2 ambar ve 1 çatı kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

İnceleme, İtfaiye, Boyabat, Sinop, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta 2 ev, 2 ambar ve 1 çatı alevlere teslim oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:22 İstanbul Valiliği liste yayınladı Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
15:48 Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı
15:19 ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü
15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması
15:13 Erden Timur’un Galatasaray’a son kıyağı Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor Erden Timur'un Galatasaray'a son kıyağı! Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor
14:32 Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 16:17:33. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta 2 ev, 2 ambar ve 1 çatı alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement