Sinop\'ta Yatırım ve Altyapı Çalışmaları İncelendi

Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ile birlikte Ayancık ilçesinde yürütülen yatırım ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Heyet, ilk olarak Ayancık'a bağlı Çamurca yolunda meydana gelen kaya düşmesi nedeniyle ulaşıma kapanan güzergahta devam eden çalışmaları değerlendirdi. AFAD tarafından sağlanan ödenekle yürütülen çalışmalar kapsamında yolun yeniden güvenli şekilde ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, yolun en kısa sürede yeniden ulaşıma açılmasının hedeflendiğini belirtti.

Program kapsamında daha sonra Ayancık'a bağlı Ağaçlı köyünde yapımı süren Köy Yaşam Merkezi inşaatı da incelendi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, projenin son durumu ve gelinen aşamayı değerlendirdi. Ziyaret sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Ersin Yaman ve Yakup Üçüncüoğlu, talep ve önerileri dinleyerek bir süre sohbet etti.

Ersin Yaman, sahada olmaya ve ilçede devam eden yatırımları yerinde takip etmeyi sürdüreceklerini ifade etti. - SİNOP