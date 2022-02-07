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Sinop'ta yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Sinop'ta yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı

07.02.2022 16:25

Sinop'ta yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı Korona virüsle mücadelede yerli imkanlarla geliştirilen Turkovac, Sinop'ta uygulanmaya başlandı.

Sinop'ta yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı

SİNOP - Korona virüsle mücadelede yerli imkanlarla geliştirilen Turkovac, Sinop'ta uygulanmaya başlandı. Randevusu olan veya aşı sırası gelen vatandaşlar, yerli aşıyı olmak için hastaneye başvurdu.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Muharrem Doğan, Turkovac belirterek, "Yerli aşımız inaktif aşımız Turkovac, bugün itibariyle ilimizde ve hastanemizde uygulanmaya başlandı. Daha öncesinde birkaç ilde pilot uygulama başlamıştı. Bugün itibariyle 81 ilde uygulamaya geçildiği gibi ilimizde de geçildi. Şuan ilimizde sadece Atatürk Devlet Hastanesi'nde uygulama yapılıyor ama önümüzdeki günlerde diğer hastanelerimizde de uygulamanın başlayacağını bekliyoruz. İlk parti aşılar hafta sonu elimize ulaştı, bundan sonra talep miktarına göre aşılarımız gelmeye devam edecek. Bugün için yaklaşık 100 civarında Turkovac aşısı uygulandı hastanemizde" dedi.

Doğan, tüm vatandaşların korona virüs aşılarını mutlaka yaptırmaları gerektiğini hatırlattı.

Dördüncü doz aşısını olmak için hastaneye gelen Hacile Çalışkan, "İnşallah iyi olur, ortalığa çocuklarımıza iyi gelmesi için dualarımızı ediyoruz" dedi.

Sinop'ta yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı
Sinop'ta yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı
Sinop'ta yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı

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Mustafa Kemal Atatürk, Koronavirüs, TURKOVAC, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sinop'ta yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı - Son Dakika
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