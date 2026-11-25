Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kent genelinde bir süredir devam eden yağmurlu hava, sıcaklıkların azalmasıyla yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı. Özellikle Ayancık ilçesine bağlı Çangal mevkisinde etkili olan kar yağışı sonrası bölge beyaza büründü.

Kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olmaması için harekete geçen karayolları ekipleri, iş makineleriyle yollarda biriken karları temizlemeye başladı.

Ekipler, ulaşımın güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanması amacıyla bölgede kar küreme çalışması gerçekleştirdi. Güzergahı kullanacak sürücüler buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.