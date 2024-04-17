Sinop'ta zabıta-seyyar gerginliği: Bıçağı boğazına dayayarak zabıtalara direndi - Son Dakika
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Sinop'ta zabıta-seyyar gerginliği: Bıçağı boğazına dayayarak zabıtalara direndi

Sinop\'ta zabıta-seyyar gerginliği: Bıçağı boğazına dayayarak zabıtalara direndi

Sinop Belediyesi tarafından sahildeki tezgahların kaldırılması sırasında bir seyyar satıcı, bıçağı boğazına dayayarak zabıtalara direndi. Polis ve zabıta ekiplerine direnen satıcı, daha sonra eylemine son verdi.

17.04.2024 21:31  Güncelleme: 21:33
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Sinop'ta zabıta-seyyar gerginliği: Bıçağı boğazına dayayarak zabıtalara direndi

SİNOP - Sinop Belediyesi tarafından sahildeki tezgahların kaldırılması sırasında gerginlik yaşandı. Tezgahının kaldırılmasına karşı çıkan bir seyyar satıcı, bıçağı boğazına dayayarak zabıtalara direndi.

Sinop Belediyesi zabıta ekipleri, Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün talimatıyla sahildeki seyyar satıcıları kaldırmak için harekete geçti. Yapılan çalışma ile sahilde bulunan seyyar tezgahlar tümüyle kaldırıldı. Ömer Ay'a ait mısır ve çay tezgahı da Sinop Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırılmak istendi. Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün talimatı ile sahil bandında bulunan tezgahları kaldıran zabıta ekipleri, seyyar satıcı Ömer Ay'ın direnciyle karşılaştı. Tezgahı kaldırılmak istenince elindeki bıçağı boğazına dayayan Ay, "Buradan benim cenazem çıkar" diyerek bağırmaya başladı. Yanına kimseyi yaklaştırmayan seyyar satıcı, polis ve zabıta ekiplerine zor anlar yaşattı. 1 saat boyunca polis ve zabıta ekiplerine direnen Ömer Ay, daha sonra arkadaşlarının ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün devreye girmesiyle eylemine son verdi.

Kaynak: İHA

Sinop Belediyesi, Zabıta, Sinop, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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