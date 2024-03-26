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Sinop'taki yangının hasarı gündüz ortaya çıktı

SİNOP - Sinop Küçük Sanayi Sitesi'nde gece meydana gelen ve 6 işletmenin zarar gördüğü bungalov atölyesi yangınının hasarı gündüz ortaya çıktı.

Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bungalov ev atölyesinde gece geç saatlerde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına, Sinop Belediyesi, Erfelek Belediyesi, Sinop Havalimanı, Gerze Belediyesi, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü TOMA'ları ve Sinop Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye araçları müdahale etti. Yangının hasarı gün ağarınca meydana çıktı.

"Yangının şiddeti elektrik direğine kadar çıkmıştı"

Yangının tanığı Zeki Akbulut, "Biz hemen yanan dükkanların karşısında kalıyoruz. Biz uyuyorduk. Saat 23.30'du. Babamın çağırmasıyla kalktık ve karşıdaki dükkanların yandığını gördük. İtfaiyeye ve komşulara hemen haber verdik. Bizim işletmemizde de kağıt ve plastik var zaten. Çuvallar da var. Biz kepçeyle burayı düzenledik. Arabaları alıp arka tarafa getirdik. Yangının şiddeti elektrik direğine kadar çıkmıştı. Herkese geçmiş olsun" dedi.