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Sinop Trabzonlular Eğitim-Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği dualarla açıldı.

Camikebir Mahallesi Derinboğazağızı Sokak üzerinde gerçekleşen dernek açılışına Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Sinop İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz ve vatandaşlar katıldı. Dernek açılışında konuşan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, "Sinop Trabzonlular Eğitim-Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği açılışında bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Derneğimizin binası hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Açılış programı daha sonra Sebahattin Ali Kültür Merkezinde devam etti. Burada açıklamalarda bulunan Sinop Trabzonlular Eğitim-Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Murat Ofluoğlu,"Herkese katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizi ayrı bir gururlandırdınız. Sinoplular ve Trabzonlular olarak kültürümüzü yaşatmak üzere katılımlarınız için hepinize tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Program daha sonra halk oyunları ile devam etti. - SİNOP