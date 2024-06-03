Sinop Türkeli'de IPARD Programı Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Sinop Türkeli'de IPARD Programı Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Sinop Türkeli\'de IPARD Programı Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve TKDK Sinop Ofisi iş birliğinde IPARD programı konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, IPARD programının sağladığı hibe destekleri ve projelerin nasıl sunulacağı konularında detaylı bilgiler paylaşıldı. Tarımsal üretimden gıda işleme süreçlerine, turizm projelerinden yenilenebilir enerjiye kadar pek çok alanda destek sunan IPARD programının Türkeli'nin tarımsal ve ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı. Katılımcılara proje başvuru süreci ve gereken belgeler hakkında bilgiler verilirken, örnek projeler ve başarılı uygulamalar da paylaşılarak projelerin daha etkili bir şekilde hazırlanmasına yardımcı olundu. Toplantı sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı ve IPARD programından nasıl faydalanabilecekleri konusunda daha fazla bilgilendirme yapıldı.

03.06.2024 17:30
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Sinop'un Türkeli ilçesinde muhtarlara, çiftçilere ve ilgililere yönelik IPARD programı konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve TKDK Sinop Ofisi iş birliğinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, IPARD programının sağladığı hibe desteklerinin geniş yelpazesi hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Programın Türkeli'deki etkileri ve katkıları vurgulanırken, çiftçilerin, muhtarların ve ilgililerin projelerini nasıl sunacakları konusunda da rehberlik yapıldı.

Toplantıda, IPARD programının tarımsal üretimden gıda işleme süreçlerine, turizm projelerinden yenilenebilir enerjiye kadar pek çok alanda destek sunduğu vurgulandı. Özellikle hayvancılık, et, süt ve su ürünlerinin işlenmesi, bitkisel üretim, arıcılık ve makineleşme gibi alanlarda proje kabulünün başladığı belirtildi. Bu desteklerin, Türkeli'nin tarımsal ve ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi.

Katılımcılara, proje başvuru süreci, gereken belgeler ve başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında detaylı bilgiler verildi. Ayrıca, desteklenen sektörlerdeki örnek projeler ve başarılı uygulamalar da paylaşılarak, katılımcıların projelerini daha etkili bir şekilde hazırlamalarına yardımcı olundu.

Toplantı sonunda, katılımcıların soruları yanıtlandı ve IPARD programından nasıl faydalanabilecekleri konusunda daha fazla bilgilendirme yapıldı. Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve TKDK Sinop Ofisi, katılımcıların projelerini hayata geçirmeleri için destek sağlamaya devam edeceklerini belirterek, Türkeli'nin tarımsal ve kırsal kalkınmasına olan desteğin devam edeceğini vurguladılar. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop Türkeli'de IPARD Programı Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop Türkeli'de IPARD Programı Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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