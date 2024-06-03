Sinop Türkeli\'de IPARD Programı Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

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Sinop'un Türkeli ilçesinde muhtarlara, çiftçilere ve ilgililere yönelik IPARD programı konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve TKDK Sinop Ofisi iş birliğinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, IPARD programının sağladığı hibe desteklerinin geniş yelpazesi hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Programın Türkeli'deki etkileri ve katkıları vurgulanırken, çiftçilerin, muhtarların ve ilgililerin projelerini nasıl sunacakları konusunda da rehberlik yapıldı.

Toplantıda, IPARD programının tarımsal üretimden gıda işleme süreçlerine, turizm projelerinden yenilenebilir enerjiye kadar pek çok alanda destek sunduğu vurgulandı. Özellikle hayvancılık, et, süt ve su ürünlerinin işlenmesi, bitkisel üretim, arıcılık ve makineleşme gibi alanlarda proje kabulünün başladığı belirtildi. Bu desteklerin, Türkeli'nin tarımsal ve ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi.

Katılımcılara, proje başvuru süreci, gereken belgeler ve başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında detaylı bilgiler verildi. Ayrıca, desteklenen sektörlerdeki örnek projeler ve başarılı uygulamalar da paylaşılarak, katılımcıların projelerini daha etkili bir şekilde hazırlamalarına yardımcı olundu.

Toplantı sonunda, katılımcıların soruları yanıtlandı ve IPARD programından nasıl faydalanabilecekleri konusunda daha fazla bilgilendirme yapıldı. Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve TKDK Sinop Ofisi, katılımcıların projelerini hayata geçirmeleri için destek sağlamaya devam edeceklerini belirterek, Türkeli'nin tarımsal ve kırsal kalkınmasına olan desteğin devam edeceğini vurguladılar. - SİNOP