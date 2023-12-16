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Sinop Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından 'Ailecek Sabah Namazında Huzurda Buluşuyoruz' programı düzenlendi - Son Dakika
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Sinop Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından 'Ailecek Sabah Namazında Huzurda Buluşuyoruz' programı düzenlendi

Türkeli Merkez Camiinde her cumartesi günleri sabah namazında 'Ailecek Sabah Namazında Huzurda Buluşuyoruz' mottosuyla program düzenleniyor. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, sohbet ve ikramlarla devam ediyor.

Sinop Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından \'Ailecek Sabah Namazında Huzurda Buluşuyoruz\' programı düzenlendi
16.12.2023 - 15:17,  Güncelleme: 15:18
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Sinop Türkeli İlçe Müftülüğünce "Ailecek Sabah Namazında Huzurda Buluşuyoruz" programı düzenlendi.

Türkeli Merkez Camiinde, her cumartesi günleri sabah namazında "Ailecek Sabah Namazında Huzurda Buluşuyoruz" mottosuyla program düzenleniyor. Bu kapsamda, bu Cumartesi günü program, sabah ezanı şerifinin ardından İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü'nün Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Cemaatle kılınan sabah namazı ardından, tespihat ile devam etti.

Akabinde Gemiyanı Mahallesi Camii İmam Hatibi Muhammed Fatih Kara, "Ahiret Ebedi Yurdumuz" konulu sohbet yaptı. Program, yapılan simit, poğaça ve çay ikramının ardından sona buldu.

İlçe Müftülüğünce yapılan açıklamada, programın her cumartesi günleri "Ailecek Sabah Namazında Huzurda Buluşuyoruz" mottosuyla Merkez Camisinde devam edeceği belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İHA
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