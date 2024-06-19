Sinop'un Durağan İlçesi'nde Yangın: 5 Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Yerel

HABER: MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'un Durağan İlçesi Cevizlibağ Köyü'nde çıkan yangında 5 ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, sabaha karşı 04: 00 sıralarında Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Cevizlibağ köyünde ahşap bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cevizlibağ köyünde ahşap bir evde meydana gelen yangın bitişiğinde bulunan diğer ahşap evlere sıçradı. Olay yerine Durağan ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri, Orman İşletme Arazözü, AFAD, Jandarma, Sağlık ve Yedaş ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın neticesinde 5 ahşap ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.