Sinop'un Gerze ilçesinde sağanak yağış sonrası su baskınları yaşandı

Yerel

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'un Gerze ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarına su bastı.

Gerze'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültülü sağanak sonucu oluşan su birikintileri sürücü ve yayalara zor anlar yaşatırken, bazı apartmanların giriş ve bodrum katlarına da su bastı. Su baskınları özellikle Samsun Caddesi'nde yoğun şekilde görüldü.