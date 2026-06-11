Sinop Üniversitesi'nde Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
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Sinop Üniversitesi'nde Mezuniyet Coşkusu

11.06.2026 19:24
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Sinop Üniversitesi'nde 2025-2026 Akademik Yılı mezuniyet töreninde 3 bin öğrenci kep attı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Üniversitesi'nde 2025-2026 Akademik Yılı mezuniyet töreninde mezun olan 3 bin dolayında öğrenci kep atma heyecanı yaşadı.

Sinop Üniversitesi Kuzey Kampüsü Spor Kompleksi'nde düzenlenen mezuniyet törenine Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Adalet Komisyonu Başkanı Naciye Görmez, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, rektör yardımcıları, kurum ve daire amirleri, akademik ve idari personel, öğrenciler, aileleri ile katıldı.

Mezuniyet programı, öğrencilerin yer aldığı geçit töreniyle başladı. Kortejde öğrenciler, protokol üyelerini ve ailelerini selamlarken, katılımcılar da alkışlarla mezuniyet heyecanına ortak oldu.

Törende konuşan yapan Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, bugün yalnızca bir mezuniyet töreni gerçekleştirmediklerini, yılların emeğini, fedakarlığını, sabrını ve başarısını hep birlikte taçlandırdıklarını söyledi.

Farklı hayat hikayesi, aynı umut, aynı mücadele ve başarı öyküsünden oluşan 3 bine yakın öğrencinin heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirterek, "Kıymetli ailelerimiz evlatlarımızı bugünlere getirebilmek için yıllarca emek verdiniz. Onların başkalarına sevindiniz, zorluklarında yanlarında oldunuz. Bugün burada gördüğünüz manzaranın en büyük mimarlarından biri de şüphesiz sizlersiniz. Bizler de Sinop Üniversitesi olarak emanet ettiğiniz evlatlarımızı yalnızca mesleki açıdan değil, sosyal, kültürel, bilimsel ve insani yönleriyle de geliştirebilmek için büyük bir gayret gösterdik. Bugün çocuklarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Bu başarıda sizlerin payı çok büyüktür" dedi.

"MEZUN OLUYORSUNUZ AMA ÖĞRENME YOLCULUNUZ BİTMİYOR"

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan ise, mezun olan öğrencilere başarı dileklerinde bulunarak, "Bugün bir mezuniyet töreninden çok daha fazlası için bir arada bulunmaktayız. Bugün emeğin sabrın ve başarılarının günüdür. Yıllar önce büyük bir hayalle çıktığınız bu yolculuğun önemli bir durağını tamamlıyorsunuz. Kimi zaman özlem çektiniz, kimi zaman çok yoruldunuz ama yılmadınız, çalıştınız, hayret ettiniz ve bugün bu gururu yaşamaya hak kazandınız. Kıymetli gençler, sizleri gönülden tebrik ediyorum. Kıymetli aileler, anne ve babalarımız, bu başarıda sizin de çok büyük bir fayınız var. Evlatlarımızın her adımında yanlarında oldunuz. Dualarınızla onlara her zaman güç  kuvvet verdiniz. Bugün en az onlar kadar sizler de gururlusunuz. Sizleri yürekten kutluyorum. Kıymetli gençlerimiz üniversitede mezun oluyorsunuz ama öğrenme yolculuğunuz bitmiyor" şeklinde konuştu.

Programın devamında akademik başarı gösteren öğrencilere başarı belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Daha sonra lisans ve ön lisans programlarında dereceye giren öğrenciler adına dönem birincileri mezuniyet kütüğüne isim plakalarını çaktı.

Tören, öğrencilerin keplerini hep birlikte havaya fırlatmasıyla sona erdi. Mezuniyet coşkusu yaşayan öğrenciler ve aileleri, unutulmaz anlar yaşadı.

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Kültür, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop Üniversitesi'nde Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ayşe Kocakaya Ayşe Kocakaya:
    bu tür törenler ne kadar önemli ya devlet düzeninde gençlerin sağlıklı bir şekilde mezun olması gerekli! umarım bu gençler topluma faydalı bireyler olurlar ve hep kanunlara uygun hareket ederler! 0 0 Yanıtla
  • Cemile Ayşe Işık Cemile Ayşe Işık:
    komşunun kızı da geçen sene mezun olmuştu öyle kep atma merasimi vardı diye anlatıyordu çok güzel coşku yaşıyorlarmış aileler de gurur duyuyor tabii ki çocuklarının başarısını görmek mutlu ediyor insanı 0 0 Yanıtla
  • Atiye Meltem Karatay Atiye Meltem Karatay:
    yazık ya bu çocuklara bu kadar emek verdiriyorlar ama sonra işsiz kalıyorlar bari hayvanlar gibi davranılmasın en azından insanca muamele görsünler 0 0 Yanıtla
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