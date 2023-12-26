 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sinop Üniversitesi'nde yangın tatbikatı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop Üniversitesi'nde yangın tatbikatı düzenlendi

Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Sinop Üniversitesi'nde gerçekleşen tatbikatta akademik personel ve öğrencilere yangın konusunda bilgi verdi. Tatbikatta, yangın esnasında yapılacaklar uygulamalı olarak gösterildi ve yangın söndürme cihazları tanıtıldı.

Sinop Üniversitesi\'nde yangın tatbikatı düzenlendi
26.12.2023 - 15:08,
Abone Ol

Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, Sinop Üniversitesi'nde gerçekleşen tatbikatta görevli akademik personel ve öğrenciler yangın konusunda bilgilendirildi.

Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen yangın güvenliği eğitimine akademik personel ve öğrenciler katıldı. İtfaiye personeli tarafından oluşturulan ateş etrafında toplanan öğrenciler yangın esnasında yapılacaklar anlatıldı. Ardından uygulamalı olarak gösterildi. İtfaiye ekipleri tarafından yakılan ateşe yangın söndürme tüpü ile müdahale edildi. Ateşe ne kadar uzaklıktan söndürme tüpünü tutulması gerektiği gösterildi. Ayrıca öğrencilere yangın söndürme cihazları tanıtıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sinop Belediyesi, İtfaiye, İtfaiye, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop Üniversitesi'nde yangın tatbikatı düzenlendi - Son Dakika


15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25
İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23
Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06
Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:59
Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:58
Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:49
Tokat'ta 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar eden bakkal tutuklandı Tokat'ta 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar eden bakkal tutuklandı
14:46
Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı

Son Dakika
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06 Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:58 Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:59 Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:53 İstanbul depremi ne zaman olacak?
14:49 Tokat'ta 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar eden bakkal tutuklandı
14:44 Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı
14:46 Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 16:13:04. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop Üniversitesi'nde yangın tatbikatı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement