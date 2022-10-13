Sinop yerel haberi | Sinop'ta yıkılma tehlikesi yaşayan bina için karar - Son Dakika
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Sinop yerel haberi | Sinop'ta yıkılma tehlikesi yaşayan bina için karar

13.10.2022 12:24

Sinop haber: Sinop'ta yıkılma tehlikesi yaşayan bina için karar Sinop'ta yıkılma tehlikesi yaşayan apartman için gerekli inceleme tamamlandı.

Sinop'ta yıkılma tehlikesi yaşayan bina için karar

SİNOP - Sinop'ta yıkılma tehlikesi yaşayan apartman için gerekli inceleme tamamlandı. Müteahhit, binanın yerine yenisini yapacak.

Sinop'ta önceki gece İncedayı Mahallesi 1. Sokak'ta çatlama sesleri gelen 5 katlı apartman ve bitişik binalarda yaşayanlar yıkılma tehlikesi sebebiyle tahliye edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, binada yaşayanlar geceyi sokakta geçirdi. Sabah saatlerinde devam eden çalışmalarda vinç yardımıyla binaya destek verilirken, toprak kayması yaşanan ve boşa düşen binanın temelinde doldurma çalışması yürütüldü.

Sinop Belediyesi ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden riskli bina için beklenen rapor çıktı. Sabah saatlerinde Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ile müteahhit bölgede bir araya gelerek bina için yapılması gereken hususlarda görüşme yaptı.

Yıkılarak yerine yeni bina yapılacak

Binada yaşanan durumu ve atılacak gerekli adımları anlatan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "11 Ekim gecesi burada yapılan bir temel kazısı nedeniyle diğer binamız riskli duruma geldi. Diğer binadan 15 santim ayrıldı, 7 santim de arkaya yattı. Hemen o gece tahliyelerimizi yaptık, insanlarımızı güvenli şekilde tahliye ettik. 3306 sayılı Riskli Bina Yönetmeliği ve İmar Kanunu ile belediyemizle Çevre Şehircilik Müdürlüğü gerekli çalışmaları yapıyor. Bizim için önemli olan insanların can güvenliği, mal yerine gelir ama can yerine gelmez. Gerekli tedbirleri aldık, en kısa sürede bina belediye tarafından yıktırılıp zarar veren müteahhit tarafından gerekirse birleştirerek yeniden bir inşaat yapıp vatandaşlarımızın zararlarını karşılayacaklar" diye konuştu.

3 gün içerisinde yıkıma başlanacak

Bina sakinlerinin dairelerine girerek eşyalarını almak istediğini fakat buna müsaade edilemeyeceğini söyleyen Vali Karaömeroğlu, "Vatandaşlarımız girip bütün eşyasını almak istiyor ama bu çok tehlikeli, vatandaş içerideyken bina yıkılabilir. Böyle bir riske biz giremeyiz. Bu tür riskli yapılara eşya almak için vatandaşımızın girişine izin veremiyoruz. Yıkım 2-3 gün içerisinde yasal mevzuat tamamlanır tamamlanmaz yıkacağız. Belediyemiz tarafından işlemler devam ediyor, 3 gün içinde halledecekler" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop yerel haberi | Sinop'ta yıkılma tehlikesi yaşayan bina için karar - Son Dakika

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