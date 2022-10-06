Sinop yerel haberleri | Sinop pazarında esnafın tadilat talebi

Sinop pazarında esnafın tadilat talebi

SİNOP Sinop'ta içinde çok sayıda tezgahı barındıran pazar yerinde esnaflar, yağmur yağdığı zamanlarda akan çatısına tadilat istiyor.

Sinop'un kent merkezindeki giysi pazarında yağmur yağdığı zamanlarda akıtan çatı esnafa zor anlar yaşatıyor. İlk yapıldığı dönemde çatısı açık bırakılan pazar yerinde esnaf, kendi imkanlarıyla çatısını yerleştirdiğini ve zamanla yıprandığını belirtti.

Giysi pazarında 12 yıldır esnaflık yapan Sabri Demirci, "Yağmur yağdığı zaman resmen burası elek gibi akıyor. Belediyeye dilekçemizi verdik, sorunun çözülmesini bekliyoruz" dedi.

25 yıldır esnaflık yapan Fatih Aktaş, yağmur yağdığında ürünlerin de ıslandığını ifade ederek tezgahı kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi. Aktaş, "Çatımızı yaptırdık, bunun haricinde suyun yollarında çürümeler oldu. Çürüdüğü zaman müşterinin kafasına bile düştüğü oldu. Bir kısmını biz cebimizden yaptırdık, parça parça yaptırınca olmuyor bir tarafı yapılıyor diğer tarafı patlıyor. Yağış anında burası şelale gibi akıyor, malzemeler de ıslanıyor. Zaten yağmur yağdığı zaman malzemelerin üzerini kapatıp tezgahı da kapamak zorunda kalıyoruz. Buranın tadilata ihtiyacı var" diye konuştu. Annesiyle birlikte pazar yerinde esnaflık yapan Mücahit Arslan, "Annemle beraber 12 yıldır burada esnafız. Buranın onarılması için 1500 tane imza topladık. Esnaflar olarak buranın onarılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Sinop Belediyesi'nden alınan bilgiye göre çatıda tamirat gerektiren alanlarda çalışma yapılacağı belirtildi.