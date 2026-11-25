Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, bu yıl balığın bol olduğunu, bunun kendi ürettikleri lakerdalara da olumlu yansıdığını, bununla birlikte artan işletme maliyetleri nedeniyle bekledikleri kazancı elde edemediklerini bildirdi.

Gündoğdu, ANKA Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl balığın bol olduğunu anımsattı. Bununla birlikte maliyetlerin balıkçılık sektörünü zorladığını ifade eden Gündoğdu, balık bolluğuna rağmen birçok teknenin zarar ettiğini, bazılarının ise ancak işletme giderlerini karşılayabildiğini belirtti.

Gündoğdu, balık bolluğunun lakerda sezonuna yansıdığını da ifade ederek, lakerda yapımının detaylarını paylaştı. Lakerda yapımında en önemli unsurun balığın tazeliği ve sağlamlığı olduğunu vurgulayan Gündoğdu, balıkları üç parçaya ayırdığını, ardından kan ve iliklerini temizlediğini anlattı. Gündoğdu, bu işlemin ardından balıkların 4-5 gün soğuk suda bekletildiğini ve daha sonra tuzlama aşamasına geçildiğini söyledi.

Tuzlama işleminde kaya tuzu kullandığını belirten Gündoğdu, iyotlu sofra tuzunun lakerdada istenmeyen kokulara neden olabildiğini ifade etti. Yıllardır bu işle uğraştığını ve kendine özgü bir hazırlama yöntemi geliştirdiğini kaydeden Gündoğdu, üretimde zamanlama ve ölçülerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Hazırladığı lakerdaları Türkiye'nin birçok iline gönderdiğini, ancak yurt dışına satış yapmadığını belirten Gündoğdu, ülke genelinde yoğun talep gördüklerini söyledi. İki kilogramlık lakerda kavanozunu 2 bin liradan satışa sunduklarını aktaran Gündoğdu, sezonun yaklaşık 15-20 gün daha devam edebileceğini tahmin ettiğini söyledi.

"ARTAN GİDERLER NEDENİYLE BEKLENEN KAZANCI ELDE EDEMİYORUZ"

Balık bolluğuna rağmen balıkçıların ekonomik açıdan bekledikleri kazancı elde edemediklerine dikkati çeken Gündoğdu, teknelerin artan işletme maliyetleriyle mücadele ettiğini belirtti.

Bir balıkçı teknesinde 50-60 kişinin çalışabildiğini anlatan Gündoğdu, çalışanların maaşlarının yanı sıra sigorta, yemek, içme suyu ve mazot giderlerinin de önemli bir yük oluşturduğunu söyledi. Teknelerdeki arızaların da ciddi maliyetlere yol açtığını kaydeden Gündoğdu, yedek parçaların çoğunlukla avro ve dolar üzerinden satın alındığını ifade etti.

Artan maliyetlerin balıkçılık sektörünü zorladığını vurgulayan Gündoğdu, balık bolluğuna rağmen birçok teknenin zarar ettiğini, bazılarının ise ancak işletme giderlerini karşılayabildiğini sözlerine ekledi.