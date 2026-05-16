Dmd Hastası Metehan'ın Bebek İçin Kermes Düzenlendi

(SİNOP) - Sinoplu DMD hastası bebek Metehan Gölgeci için Valilik onaylı yardım kampanyası devam ediyor. Metehan bebek için Uğur Mumcu Meydanı'nda kermes düzenlendi. Yapılan açıklamada tedavi için başlatılan kampanyanın yüzde 96,5'lik bölümünün tamamlandığı belirtilerek, geriye yaklaşık 4 milyon TL'lik eksik kaldığı ifade edildi.

Sinoplu Emre ve Sibel Gölgeci çiftinin ölümcül kas hastalığı DMD ile mücadele eden 3 yaşındaki oğulları Metehan Gölgeci'nin tedavi masrafının karşılanması için başlatılan yardım kampyansı kapsamında Uğur Mumcu Meydanı'nda kermes yapıldı. Kermes açılışında konuşan Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, Ural bebek için yapılan yardım kampanyası sürecini anımsattı. Metehan'ın kampanyasının yüzde 76'dan alınıp yüzde 96,5'e kadar tamamlandığını aktaran Demirel, "Bugün için kampanya yüzde 96,5. Bu da ciddi bir artış sağlıyor. Bugünden itibaren Metehan'ı da Uras Çağrı Çelik gibi, yurt dışına gönderebilmemiz için yaklaşık 4 milyon civarında milyon civarında bir paraya ihtiyacımız var." dedi.

Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Karaduman, "Sonuca ulaşmak adına çok az bir miktar kaldı. İnşallah bu etkinlikle beraber o da tamamlanır ve sonuca gideriz. Metahan bebeğimize de şimdiden sağlık ve uzun ömürler temenni ediyorum." açıklamasında bulundu.

Telefon aracılığıyla kermese katılanlara seslenen Metehan Gölgeci'nin babası Emre Gölgeci, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti. Gölgeci, "Son yüzde 4 kaldı. Umudumuz devam ediyor, ilacı almak için sabırsızlanıyoruz" dedi. Süreçte birçok şehir arasında gidip geldiğini ifade eden Gölgeci, "Elimden geldiğince evladıma yetişmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Uğur Mumcu Meydanı'ndaki kermese de değinen Gölgeci, "Bu kermes oğluma şifa olsun. Hep birlikte başaracağız" diye konuştu.

Sinop Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat ise, kermesin bir ay öncesinden planlandığını vurguladı. Tedavi için az bir miktarın kaldığını vurgulayan Bulat, Sinopluların benzer olaylarda sosyal farkındalık yaratarak dayanışma örneği sergilediğini belirtti.