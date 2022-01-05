Sinoplu hafızlar 4 dalda 4 derece kazandı - Son Dakika

- Sinoplu hafızlar 4 dalda 4 derece kazandı

SİNOP - Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün düzenlediği İmam Hatip Liseleri arası "Genç Hatipler (Hutbe Okuma)" yarışması Sinop il final programı Erfelek ilçesinde yapıldı.

Sinop'ta geleneksel olarak İmam Hatip Liseler arası düzenlenen yarışmada Sinop Şehit Ömercan Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi, 4 derece kazanarak evlerine döndü. Toplam 4 branştan 2 il birinciliği 2 il ikinciliği kazanan öğrenciler, plaketle ödüllendirildi.

İmam Hatip Liseleri arası düzenlenen yarışmada Ezanı Güzel Okuma, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma, Hafızlık ve Cuma Hutbesi Okuma dallarında Merkez Şehit Ömercan Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2 il birinciliği ve 2 il ikinciliği kazandı. Yarışmada birinci olan öğrenciler, Mart ayında Çorum'da yapılacak olan Karadeniz bölge yarışmasında Sinop ilini temsil edecek.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma dalında il birincisi Muhammed Emin Doğan, Hutbe Okuma dalında il birincisi ve Muhammed Can Göncü, Ramazan Demirbaş il ikincisi, Hafızlık dalında da Muhammed Emin Şahin il ikincisi oldu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Hafız Muhammed Emin Şahin, "İmam hatipler arası hafızlık yarışmasına katıldım. İkinci oldum inşallah bir daha ki sene birinci olacağım. Hafız olmak için 2 yıl çalıştım. 1 yıl yakın Kuran kursunda temel eğitim aldım. Sonra 1 yılda hafızlık bitti. Hedeflerim liseden çıkıp imam olmak. İmam olduktan sonra kaymakamlık sınavlarına girmek. Tabii, hukuk fakültesini okuduktan sonra kaymakamlık sınavlarını kazanıp kaymakam olup vali olacağım inşallah" dedi.

Hafız Muhammet Can Göncü, "İmam hatipler arası hutbeyi güzel ve etkili okuma yarışmasından il birinciliği aldık. Yarışmada birinci oldum. 8 ilçeden 8 kişi katıldı ve biz onların arasından birinci olduk onların arasından" diye konuştu.

Hafız Muhammet Emin Doğan, "Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında birincilik aldık. Çok şükür. 8 ilçeden katılan yarışmacılar arasından birincilik nasip oldu. Yarışma için ciddi çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarımız bölge yarışmasında da devam edecek. Allah nasip ederse birinciliği kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Hafız Ramazan Demirbaş ise, "Ezanı Güzel Okuma Yarışması telaffuzlarla beraber imam hatipler arası 8 ilçeden katılım sağlandı. Bize de ikinci olmak nasip oldu" şeklinde konuştu.