Sinoplu kahramanlar için "Vefa Taşı" projesi

06.05.2026 00:58
Sinop'ta, şehit ve gazilerin hatıralarını yaşatmak amacıyla hazırlanan "Vefa Taşı" projesinin tanıtım programı gerçekleştirildi.

Sinop Üniversitesi Şehit Yakınları ve Gaziler Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Ömer Ferit İmlak ve Topluluk Başkanı Şeymanur Yavuz'un koordinesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES kapsamında desteklenen proje için Fen-Edebiyat Fakültesi Genç Ofis'te program düzenlendi.

Programda projeye ilişkin görüş ve öneriler paylaşılırken, Öğr. Gör. Ömer Ferit İmlak katılımcılara proje hakkında kapsamlı bilgiler verdi. "Vefa Taşı: Şehit ve Gazilerimizin İsimlerini Şehrin Hafızasına Kazımak - Sinop İli Özelinde Şehit ve Gazilerimizin İsimlerinin Abideleştirme Projesi" ile Sinoplu şehit ve gazilerin isimlerinin kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında isimlerin yanına entegre edilecek QR kodlar sayesinde ziyaretçiler, mobil cihazları üzerinden kahramanların kısa biyografilerine, fotoğraflarına ve şehadet veya gazilik bilgilerine dijital ortamda ulaşabilecek.

Programa Vali Yardımcısı Taner Bolat, Rektör Yardımcısı Muhittin Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Yurt Hizmetleri Müdürü Gökhan Kayaçal, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgenç, akademisyenler, şehit aileleri, gaziler ve öğrenciler katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

