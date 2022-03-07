Sinoplu takı tasarımcısı Özgül Köksal, doğadan ve tarihten esinlendiklerini takılara işliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sinoplu takı tasarımcısı Özgül Köksal, doğadan ve tarihten esinlendiklerini takılara işliyor

07.03.2022 09:12

Sinoplu takı tasarımcısı Özgül Köksal, doğadan ve tarihten esinlendiklerini takılara işliyorSİNOP Sinoplu takı tasarımcısı Özgül Köksal, doğadan ve tarihten esinlendiklerini takılara işliyor.

Sinoplu takı tasarımcısı Özgül Köksal, doğadan ve tarihten esinlendiklerini takılara işliyor

SİNOP Sinoplu takı tasarımcısı Özgül Köksal, doğadan ve tarihten esinlendiklerini takılara işliyor.

Kentte 17 yıldır takı tasarımcılığı işiyle uğraşan 43 yaşındaki Özgül Köksal, 14 ana başlıklı koleksiyonla Sinop'a dair hayallerine yansıyan figürleri takılarına işleyerek kendi markasını oluşturdu. Yüzlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sinop'a bir tasarımcı gözüyle bakan Köksal, kentinin sahip olduğu kültür hazinesini gümüş takılar üzerine işliyor.

Yaşadığı çevrede gözlemlediği her şeyin tasarımcı olarak sanata dönüşebileceğini belirten Köksal, "2005 yılından bu yana hem Sinop'u, hem de Sinop'a dair konuları ele aldım. İnsan ve insanın yaşamına anlam katacak, insanın yolculuğunu anlatan koleksiyonlarım var. 14 ayrı koleksiyon, hem Sinop'a dair hem insan dair konuları anlatıyor. Sembollerin anlamlarıyla ve tarihin getirdiği izle farklı, kendine özgü bir koleksiyona dönüşmüş oldu. Aslında yaptığım işlerle aynı zamanda şehre dair konulara dikkat çekmeyi de seviyorum. Galiba sanat biraz da bu. Yaşadığınız yerde ilham olabilecek birçok konu var. Onları kendi duygu dünyamda harmanlayıp, koleksiyonlara dönüştürüyorum. Ürünler bu anlamda gerçekten amacına da ulaşıyor diyebilirim. Çünkü 'keten çiçeği' koleksiyonumu görmek için şehir dışından gelen ziyaretçilerimiz oldu. Benim onlara şehrin coğrafi işaretli olan bitkisini, onun güzel kadınla olan ilgisini anlatma fırsatım oldu. Bunu aynı zamanda aslında bir kültür elçiliği, sanatsal dokunuş olarak da adlandırabiliriz" şeklinde konuştu.

Uluslararası düzeyde takı fuarına katılacak

Köksal, 24- 27 Mart'ta düzenlenecek İstanbul uluslararası mücevherat fuarı Jewelry Show'a katılarak hem kendi tasarımlarını, hem de şehrinin doğal güzelliklerini dünyaya tanıtma fırsatı elde etti. Koleksiyonlarını ve şehrini dünyaya anlatma fırsatı yakaladığını belirten Köksal, "Uluslararası İstanbul Jewelry Show'da kendi hazırladığımız koleksiyonları sunacağız ve bütün dünyayı haberdar etmiş olacağız. Bizim için önemli bir fırsat çünkü daha çok insana Yediveren ve Sinop'u anlatma fırsatı yakalamış olacağız. Son çalıştığım koleksiyonum Müjgan, kum zambakları, keten çiçeği, mozaikten yansımalar ve afitap ile mücevher fuarında olacağız" dedi.

Sinoplu takı tasarımcısı Özgül Köksal, doğadan ve tarihten esinlendiklerini takılara işliyor
Sinoplu takı tasarımcısı Özgül Köksal, doğadan ve tarihten esinlendiklerini takılara işliyor
Sinoplu takı tasarımcısı Özgül Köksal, doğadan ve tarihten esinlendiklerini takılara işliyor

YORUMLAR
500
İstanbul'a 'Aybar' kar fırtınasına hazırlanıyor: En son 1987'de bu kadar yoğun kar yağmıştı İstanbul'a 'Aybar' kar fırtınasına hazırlanıyor: En son 1987'de bu kadar yoğun kar yağmıştı Serbest piyasada döviz açılış fiyatları Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 67 yaşındaki kadın engelli oğlu ile hayat mücadelesi hayran bırakıyor 67 yaşındaki kadın engelli oğlu ile hayat mücadelesi hayran bırakıyor

İstanbul, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sinoplu takı tasarımcısı Özgül Köksal, doğadan ve tarihten esinlendiklerini takılara işliyor - Son Dakika


Son Dakika
09:30 Ahır alev topuna döndü: Büyükbaş hayvanların yardımına köylüler koştu
09:17 Teşkilat'ta dün neler oldu? Ekip, kimyasalın izini sürer
09:07 Demet Evgar'dan tek kişilik dev protesto: Öldürülmek istemiyorum
09:05 Bursa'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var
09:03 Rafta 130 liraydı, kasaya gidene kadar 200 lira oldu!
09:00 Aslı Enver ve Önder Öztarhan'dan aşk bombası! İlk görüntü geldi
08:57 Araç sahiplerine bir kötü haber daha: Gece yarısı zam geliyor, motorin 22 TL'yi aşıyor
08:52 12. günde propaganda savaşları: Ukraynalılar ceset fotoğrafları paylaştı, Rusya 'nükleer saldırı ile suçlanacağız' dedi!
08:43 Zelenski: Şehirlerimizi bombalayanları bulacağız, rahat edeceğiniz tek yer mezarlık olacak!
08:31 Putin, Suriye'den yabancı savaşçılar mı topluyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 09:38:52. #1.13#
SON DAKİKA: Sinoplu takı tasarımcısı Özgül Köksal, doğadan ve tarihten esinlendiklerini takılara işliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement