Sır gibi ölüm! Tüfekle yaralanan genç kız yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Sır gibi ölüm! Tüfekle yaralanan genç kız yaşamını yitirdi

22.03.2023 10:11

Kastamonu'da tüfekle karnından ağır yaralanan 19 yaşındaki kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kastamonu'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Önder Sokak'ta meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Y.A., evinde karın bölgesinden ağır yaralı olarak bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tüfekle yaralandığı belirlenen Y.A., ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Y.A., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Tüfekle yaralanan genç kız hayatını kaybetti
Tüfekle yaralanan genç kız hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
YORUMLAR
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Kastamonu, Akif, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sır gibi ölüm! Tüfekle yaralanan genç kız yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sır gibi ölüm! Tüfekle yaralanan genç kız yaşamını yitirdi - Son Dakika
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