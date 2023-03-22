Sır gibi ölüm! Tüfekle yaralanan genç kız yaşamını yitirdi

Kastamonu'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Önder Sokak'ta meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Y.A., evinde karın bölgesinden ağır yaralı olarak bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tüfekle yaralandığı belirlenen Y.A., ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Y.A., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.