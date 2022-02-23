Sırasına gitmeyen minibüs sürücüne ceza - Son Dakika
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Sırasına gitmeyen minibüs sürücüne ceza

23.02.2022 11:56
Sırasına gitmeyen minibüs sürücüne ceza

Bilecik'te saati gelince sırasına gitmeyen ve yolcuları mağdur eden minibüs sürücüsüne zabıta ekipleri tarafından ceza uygulandı.

Bilecik'te saati gelince sırasına gitmeyen ve yolcuları mağdur eden minibüs sürücüsüne zabıta ekipleri tarafından ceza uygulandı.

Bilecik'te sabah 07: 30'da Diş Hastanesi- Pelitözü seferini yapacak olan minibüsün gelmediği ihbarını değerlendiren zabıta ekipleri hemen harekete geçti. O saatte seferi olan 11 M 0069 plakalı minibüs sürücünü başka bir seferinde Atatürk Bulvarı üzerinde durdurdu. Sürücüye uyarıda bulunan ekipler araç sahibi F.A.'ya 581 TL cezai işlem uyguladı. - BİLECİK

Sırasına gitmeyen minibüs sürücüne ceza

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Pelitözü, Bilecik, Minibüs, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sırasına gitmeyen minibüs sürücüne ceza - Son Dakika


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