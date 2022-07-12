Sırılsıklam halay - Son Dakika
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Sırılsıklam halay

12.07.2022 10:19
Sırılsıklam halay

Amasya'nın Taşova ilçesinde dünya evine giren Yağmur ve Evren çifti yağan yağmura rağmen düğünü terk etmedi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde dünya evine giren Yağmur ve Evren çifti yağan yağmura rağmen düğünü terk etmedi.

Akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur sebebiyle çiftin mutlu gününe ortak olmak isteyen vatandaşlar, yağmura halay çekti. Yaklaşık 2 saat yapan yağmurun dinmesini beklemeyen vatandaşlar, yağmura aldırış etmeden büyük bir coşku içinde oynadı. Düğün yağmurun artmasıyla kapalı alanda devam etti.

Yeğenlerinin düğününe Bitlis'ten gelen Engin Özkan, "Bugün için 820 kilometre yol yapıp, Yağmur yeğenimin düğününe geldim. Ancak Yağmur yeğenimin düğününe, 'yağmur' bile engel olamadı. Ne mutlu bize" dedi. - AMASYA

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Kaynak: İHA

Amasya, Evren, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sırılsıklam halay - Son Dakika

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