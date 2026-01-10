Şırnak\'ta ihtiyaç sahibi ailelere belediye desteği

Şırnak Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara maddi destek sağlamak amacıyla Sosyal Kart projesinin başladığını duyurdu.

Şırnak Belediyesi, Başkan Mehmet Yarka'nın seçim vaatleri arasında yer alan Sosyal Kart Projesi'nin hayat geçirildiğini bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Uygulama, dayanışma, paylaşma ve komşuluk duygularını güçlendirmeyi hedefliyor. Birlikte daha güçlü bir Şırnak inşa ediyoruz. Sosyal Kart'tan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 12 Ocak 2026 tarihinden itibaren Şırnak Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilecek. Başvurular, belediye tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında sonuçlandırılacak" denildi. - ŞIRNAK