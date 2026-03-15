Başkan Yarka kapı kapı dolaştı, sosyal kartları bizzat teslim etti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 10:59  Güncelleme: 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Belediyesi, Sosyal Kart Projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için kart dağıtımına başladı. Belediye Başkanı Mehmet Yarka, projeyi tanıtarak ihtiyaç sahibi ailelere bizzat sosyal kartlarını teslim etti.

Şırnak Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirilen Sosyal Kart Projesi kapsamında kart dağıtımı başladı. Projenin ilk gününde Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek sosyal kartlarını bizzat teslim etti.

Vatandaşların kapısını tek tek çalan Başkan Yarka, ailelerle sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Yarka, ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Dayanışma ve paylaşma kültürünü büyütmeye kararlı olduklarını ifade eden Başkan Yarka, "Şırnak'ta hiçbir vatandaşımızın kendini yalnız hissetmesini istemiyoruz. Sosyal destek projelerimizi artırarak sürdüreceğiz. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Başkan Yarka, sosyal destek çalışmalarının kent genelinde devam edeceğini ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik projelerin artırılarak sürdürüleceğini belirtti.

Şırnak Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sosyal Kart Projesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanması hedefleniyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Şırnak, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
Katar’da “güvenlik riski“ nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu Katar'da "güvenlik riski" nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu
Trump: İran’ın Hark Adası’ndaki askeri hedeflerini vurduk Trump: İran'ın Hark Adası'ndaki askeri hedeflerini vurduk
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

10:55
Validen tartışma yaratan sözler: 5 yaşındaki çocuğun kız mı erkek mi olduğunu anlamıyorum
Validen tartışma yaratan sözler: 5 yaşındaki çocuğun kız mı erkek mi olduğunu anlamıyorum
10:33
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
10:05
Bakan Fidan’dan İran cephesini zora sokacak sözler: Veriler oradan geldiğini gösteriyor
Bakan Fidan'dan İran cephesini zora sokacak sözler: Veriler oradan geldiğini gösteriyor
09:32
Arda Güler’in attığı golü gören hakem bile dayanamadı
Arda Güler'in attığı golü gören hakem bile dayanamadı
09:11
İsrail’in Lübnan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 826’ya yükseldi
İsrail'in Lübnan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 826'ya yükseldi
08:39
Kara harekatı hazırlığı mı İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
Kara harekatı hazırlığı mı? İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 11:13:23. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.