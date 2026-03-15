Başkan Yarka kapı kapı dolaştı, sosyal kartları bizzat teslim etti

Şırnak Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirilen Sosyal Kart Projesi kapsamında kart dağıtımı başladı. Projenin ilk gününde Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek sosyal kartlarını bizzat teslim etti.

Vatandaşların kapısını tek tek çalan Başkan Yarka, ailelerle sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Yarka, ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Dayanışma ve paylaşma kültürünü büyütmeye kararlı olduklarını ifade eden Başkan Yarka, "Şırnak'ta hiçbir vatandaşımızın kendini yalnız hissetmesini istemiyoruz. Sosyal destek projelerimizi artırarak sürdüreceğiz. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Başkan Yarka, sosyal destek çalışmalarının kent genelinde devam edeceğini ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik projelerin artırılarak sürdürüleceğini belirtti.

Şırnak Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sosyal Kart Projesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanması hedefleniyor. - ŞIRNAK